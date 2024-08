Video profilo anonimo Tik Tok: in cella con gamberoni, Borrelli denuncia Ancora segnalazioni per il deputato di Avs: "Si indaghi su questo video anche su confessione..."

All'attenzione del deputato di Alleanza sinistra Verdi, Francesco Emilio Borrelli ancora segnalazioni da parte dei cittadini. Questa volta nel mirino del deputato due casi delle ultime ore: "le foto del figlio del boss di Bagnoli, davanti a una tavola imbandita con tanto di gamberoni, scattate all'interno di una cella, sono state pubblicate da un profilo anonimo su TikTok", dove è spuntato anche "un video di un ragazzo giovanissimo, forse 14enne, che confessava di aver accoltellato un suo coetaneo. Per nulla pentito si mostrava in video con la presunta arma del delitto tra le mani". "Siamo di fronte a una deriva senza freni che denuncio da tantissimo tempo", afferma Borrelli che poi rimarca: “I proseliti della malavita sui social sono un fatto allarmante e inquietante, che rischia di produrre un grave effetto emulazione, come qualsiasi altro trend che appare sulle piattaforme, soprattutto ai danni dei giovani più facilmente influenzabili. Questa catena di diffusione della delinquenza va fermata ad ogni costo. Ho provveduto a inoltrare tutti i contenuti segnalati alle autorità preposte, in modo da poter procedere all'individuazione dei responsabili e al sequestro dei cellulari, che sono assolutamente vietati all'interno delle carceri. Davvero inquietante - secondo l'esponente di Avs - il video del ragazzino che confessa un accoltellamento: chiedo che si indaghi per appurare quanto accaduto perché un ragazzino così giovane che si rende protagonista di un gesto così efferato rappresenta un pericolo per la società. Solo con un'azione frontale si può davvero interrompere questa catena di violenza che dietro di sé sta lasciando una lunga scia di sangue”