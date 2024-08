Vertenza Coop sanità, Ciarambino: "Lavoratori a rischio in Campania" Appello urgente alla giunta regionale e a tutte le Asl

"È del tutto inconcepibile che una disposizione della Giunta Regionale resti ancora disattesa. Così come si sta ignorando la mozione votata dall’intero Consiglio per attuare una legge dello Stato e salvaguardare posti di lavoro. Dalle Asl e dalle aziende ospedaliere un comportamento inaccettabile che rischia di mandare in fumo la stabilità di centinaia di famiglie.

E’ quanto afferma con fermezza Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto - L’ennesimo presidio degli operatori delle cooperative e dei sindacati dinanzi alla sede della Giunta Regionale non può passare inascoltato.

Il destino dei circa 250 lavoratori delle cooperative sociali va tutelato, così come stabilito - conclude Ciarambino - La Giunta Regionale ha il dovere di far sì che ciò accada, sollecitando tutte le Asl."