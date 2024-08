De Luca, pace fatta con Schlein: "Apprezzo il suo sforzo tenacemente unitario" Governatore e segretaria Pd ospiti alla Festa dell'unità: c'è anche Manfredi

L'isola di Procida diventa uno snodo fondamentale per i rapporti interni al Pd: e segna, almeno volendo cogliere alcuni segnali, un significativo riavvicinamento tra Vincenzo De Luca e Elly Schlein. Il governatore e la segretaria del Pd, dopo mesi di tensioni e polemiche verbali, si sono ritrovati alla Festa dell'unità sull'isola. Dal presidente della Campania sono arrivate parole importanti.

"Non abbiamo ancora pronta una alternativa di governo. Dobbiamo lavorare duramente per approfondire il nostro programma, per convincere gli italiani in modo credibile oppure non ci votano - la premessa dell'inquilino di Palazzo Santa Lucia -. Bisogna lavorare su temi essenziali: sicurezza, giustizia, palude burocratica, un rapporto col mondo cattolico più attento. Noi sosterremo lo sforzo tenacemente unitario della segretaria per costruire una alleanza ampia, senza accettare o porre veti. E ricordiamo che più siamo forti noi democratici, più saremo in grado di aggregare".

Poi, rivongendosi direttamente a Elly Schlein, De Luca ha aggiunto: "Avrai il nostro sostegno libero e incondizionato se vorrai andare avanti così. Senza il Pd il paese non si salva", ha concluso tra gli applausi De Luca che ha salutato la Schlein senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

All'iniziativa Dem era presente, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, da tempo alfiere del campo largo.