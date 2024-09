Incredibile Feltri sul caso Sangiuliano, ecco cosa ha detto: è stato fottuto... Il direttore del Giornale usa una espressione tipicamente napoletana per spiegare cosa è accaduto...

Vittorio Feltri conosce molto bene il ministro Sangiuliano, suo vicedirettore quando fondò Libero "persona veramente squisita" dice nel video sul sito del Giornale, dove commenta lo scandalo che ha fatto infuriare anche il Presidente del Consiglio.

"Bisogna stare molto attenti- afferma Vittorio Feltri- cosa è successo con questa bella ragazzotta... quando un uomo e una donna stanno vicino, e si avvicinano e si avvicinano... finiscono a letto. Normale, per l'amor di Dio, ma bisogna stare molto attenti, perché quando una donna la porti a letto non la puoi portare anche in ufficio, sennò è un casino, perché le donne confondono l'ufficio con il letto e quindi pretendono anche di comandare. Ed è successo uno scandalo. Conosco Sangiuliano, persona squisita di primo livello, ma anche lui si è fatto fottere dalla Pucchiacca come dicono a Napoli, e mi dispiace".