Fondi disabilità: approvato ordine del giorno di Forza Italia a Napoli La preoccupazione è nata in conseguenza ad una discutibile sentenza del consiglio di stato

Il consiglio comunale di napoli, nella seduta odierna, ha approvato all'unanimità, su proposta del gruppo di Forza Italia, un importante odg riguardante la delicata questione delle risorse destinate al mondo della disabilità. La preoccupazione è nata in conseguenza ad una discutibile sentenza del consiglio di stato che giustificherebbe i tagli effettuati dal comune per ragioni di bilancio. Si auspica che il comune di Napoli non attui mai il disposto della sentenza e che non proceda, per il futuro, a ridurre le risorse necessarie ed indispensabili ad alleviare le criticità che affliggono le persone disabili. La nota è a firma dei consiglieri comunali di Forza Italia Napoli Salvatore Guangi e Iris Savastano.