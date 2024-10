Francesco Emilio Borrelli: "Non escludo di candidarmi a sindaco di Napoli" Le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra

"In passato mi hanno proposto la candidatura a sindaco di Napoli, ma proporsi significa avere una squadra, avere i cittadini che si candidano con te. Qualora qualcuno me lo chiedesse, dovrebbe essere pronto a schierarsi con me ed avere la forza di rinnovare buona parte dell'amministrazione". Lo ha detto il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, intervenendo a "MattinaLive" su Canale8.

"Ad oggi non posso escludere il mio assenso ad un'eventuale candidatura, perché sarebbe una 'chiamata' da parte della città. In ogni caso, continuerò a battermi per dare l'idea che si può fare politica senza fare compromessi e voti clientelari. In questi anni abbiamo avuto esperienze di consiglieri che hanno cambiato tutta la maggioranza facendo interessi piccoli che sono diventati un vero e proprio 'ricatto' per la città. Oltre a consiglieri ed assessori, c'è un 'cancro' nella macchina dirigenziale che da tempo lavora male danneggiando la città e per questo la combatto tutti i giorni", le parole dell'esponente di centrosinistra.