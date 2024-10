Campania, Nappi: "Incontro fiducia al presidente non è riunione di condominio" Intervento del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"Apprendiamo che oggi pomeriggio, nelle ‘segrete stanze’ di Palazzo Santa Lucia, De Luca incontrerà i consiglieri che componevano la sua maggioranza. Considerato che non si tratta di una riunione condominiale a porte chiuse con l’amministratore, ma di affrontare vicende che riguardano la vita e il futuro dei campani, invitiamo alla trasparenza il presidente della Regione e tutti i partecipanti all’adunata, e a farci conoscere a che patti e condizioni intendano trascinare la loro convivenza. Se invece - come dichiara il Pd sui giornali - non c’è più fiducia nella loro stessa amministrazione, lo dicano subito e si dimettano per restituire un governo serio, credibile e degno di questo nome ai cittadini della nostra regione”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.