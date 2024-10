Manfredi: "La sanità italiana ha la percentuale più bassa d'investimenti" Il sindaco di Napoli: "Serve uno sforzo: nessun giovane sceglie la medicina d'urgenza"

"Oggi viviamo un momento molto complicato, oggi la sanità ha sempre più domanda e meno possibilità di offerta ed è necessario riguardare il sistema in primo luogo finanziandolo di più. La sanità italiana è quella con la percentuale più bassa di investimenti". Così il sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi, intervenuto alla cerimonia del giuramento di Ippocrate di 530 nuovi medici di NAPOLI e provincia. Altra criticità del sistema salute italiano indicata dal primo cittadino partenopeo è l'organizzazione: "E' necessario anche uno sforzo di revisione organizzativa perché ci sono delle criticità che dobbiamo affrontare e non possiamo più permetterci di aspettare". Rispetto al tema della carenza di medici nei settori dell'emergenza, Manfredi ha affermato che "i giovani non scelgono la medicina d'urgenza, la rianimazione perché oggi le condizioni di lavoro nei pronto soccorso e nelle sale operatorie non sono soddisfacenti né dal punto di vista della sicurezza né di orari. Questo è un enorme problema - ha aggiunto - che va affrontato con coraggio perché i dati degli ultimi tre anni sono ancora peggiori, e il numero di giovani che scelgono questi ambiti sanitari è sempre più basso. Non possiamo più aspettare, servono più risorse, più organizzazione che ci consenta di spendere bene le risorse".