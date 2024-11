Sciopero trasporti. Metro e bus fermi a Napoli: disagi per turisti e cittadini Dalle 9,30 alle 17

Riprenderà dopo le ore 17 il servizio del trasporto pubblico a Napoli. Ora sono ferme la linea 1 della metropolitana, la linea 6, le Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina. Per quanto riguarda la Linea 1, la prima corsa da Policlinico è prevista alle 17,05, l'ultima alle 19,45. La prima corsa da Garibaldi alle ore 17,40, l'ultima alle 20. I treni fermano solo nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Funicolare Centrale e Montesanto garantiranno il servizio dalle 17 alle 19,50. Sospesa invece la Funicolare di Mergellina. Le linee bus garantite, dalle ore 17 alle 20, sono Alibus, 116, 130, 151, 175, 196, 254, 412, 421, R2 e R5. Sospeso totalmente il servizio Eav.

Disagi per i tanti turisti in centro e per i pendolari, così come per gli automobilisti visto il traffico.