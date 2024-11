Fratoianni ribadisce: "De Luca? Contrari al terzo mandato" Il segretario di Sinistra Italiana a Napoli: "No a ruoli monocratici che si autoriproducono"

"Noi lo abbiamo detto in più occasioni e siamo contrari. Siamo contrari all'idea che ruoli monocratici possano autoriprodursi all'infinito". Lo ha affermato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, da Napoli, in merito alla possibilità di un terzo mandato alla guida della Regione Campania, dell'attuale presidente Vincenzo De Luca. Fratoianni, a margine di un'iniziativa per la presentazione di alcuni ingressi nel partito, ha aggiunto: "Nel lessico diffuso la parola presidente è diventata parola governatore e già questo dovrebbe darci qualche indicazione su quali sono i rischi che ruoli come questi possano all'infinito autoriprodursi, pensiamo che sia sbagliato". Il segretario di Sinistra italiana ha ricordato che il partito "ha votato in Parlamento contro il terzo mandato per i sindaci sotto i 15 mila abitanti e, dunque, capirete bene che per i presidenti delle Regioni, il nostro non può che essere un giudizio omogeneo, poi naturalmente ora la palla passa alla coalizione, alle forze politiche. Il Pd si è già espresso, il Movimento 5 stelle ha sempre avuto una posizione piuttosto chiara. Credo che la coalizione abbia il compito di indicare una strada", ha concluso.