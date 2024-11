"Napoli ha bisogno di risposte": si presenta il nuovo comandante dei Carabinieri Il Generale Storniolo: "Massimo impegno per la città. Modello Caivano? Funziona"

"La città ha bisogno di risposte" sulla sicurezza, "l'impegno dell'Arma dei carabinieri sarà massimo". Lo ha detto il generale Biagio Storniolo, da meno di una settimana insediatosi ai vertici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. "Il mio approccio - ha spiegato il generale Storniolo - è operare con impegno anche nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione dei miei ufficiali in piena sinergia con le altre forze di polizia, il Prefetto e ovviamente sotto il coordinamento di tutta la magistratura". Con incarichi di vertice ricoperti in tutta Italia, Storniolo ha precisato che "questa è la mia prima esperienza in Campania. Dopo sei giorni non ho la pretesa di conoscere il territorio né le sue dinamiche criminali, ma l'impegno dell'arma dei carabinieri sarà massimo. Vi assicuro che faremo il nostro meglio per cercare di dare risposte pronte, piene alle esigenze di sicurezza della città di Napoli". Infine, su Caivano, ha concluso che "è un modello che funziona e che andrà avanti".