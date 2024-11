Ricci (Cgil): "Ministro Urso vuole imporre nuovo schema relazioni sindacali" "Vertenze con meno di 250 lavoratori saranno delegate alle Regioni, che non hanno risorse"

"Il ministro Urso vuole imporre un nuovo schema delle relazioni sindacali in questo paese. Ha deciso che resteranno in capo al governo e al Mimit solo le grandi vertenze che riguardano aziende con più di 250 dipendenti, mentre le altre che riguardano realtà produttive con meno di 250 lavoratori saranno delegate alle Regioni. E' importante ricordare che in questo paese la stragrande maggioranza delle imprese è sottodimensionato, si tratta di piccole e medie imprese. Significa che, ancora una volta le crisi aziendali verranno abbandonate e affidate alle Regioni che non hanno risorse economiche, se non quelle centrali, per governare i grandi processi di crisi". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo all'assemblea promossa a Caserta a Cgil e Uil in preparazione dello sciopero generale del 29 novembre.