De Luca: "Non possiamo perdere tempo, altrimenti perdiamo miliardi" "Dai treni alla sanità: vogliamo continuare il nostro lavoro"

- "Non possiamo perdere un minuto di tempo in Regione Campania. Quando leggete che vogliamo continuare il nostro lavoro lo facciamo perché altrimenti perdiamo miliardi e non apriamo i cantieri". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento al convegno organizzato a Napoli da Asmel, l'associazione dei piccoli Comuni. De Luca, il cui secondo mandato è in scadenza, ha sottolineato che "alcuni non dormono la notte - ha detto - pensando alla Regione Campania, perché dobbiamo usare le risorse, fare investimenti. Oggi abbiamo presentato i nuovi treni, stiamo portando a termine questo programma.

Lavoriamo sulla sanità che in Campania era bloccata e poi ci sono stati i due anni del covid, quindi abbiamo potuto lavorare finora davvero solo per 5-6 anni. Ma a Roma nessuno pensa a questo. Nessun imbecille a Roma pensa ancora ai debiti della Regione che esistono da tanti anni e che bloccavano progetti, e invece ora stiamo realizzando tanti nuovi ospedali dal Santobono, al nuovo Ruggi, all'ospedale di Solofra. Facciamo anche importanti lavori ambientali, tutto questo bisogna che non si interrompa altrimenti la Campania va a fondo".