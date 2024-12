Autonomia differenziata, De Luca: "Non ha senso andare verso il referendum" "La Corte Costituzionale già ha svuotato la legge: ragionevole fermarci e pensare ad altro"

"Ci auguriamo che questa battaglia per l'autonomia differenziata si concluda qui. La Corte Costituzionale ha svuotato la legge Calderoli, ha detto che è inapplicabile, che è incostituzionale non l'idea della legge costituzionale ma il contenuto della legge. La mia opinione è che dovremmo fermarci, non è utile andare a rotta di collo a fare il referendum, sul quale deve comunque decidere ancora la Corte Costituzionale". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a Napoli al forum organizzato da Asmel, 'L'Autonomia differente. Rafforzare i Comuni, ridurre la burocrazia'. "Sarebbe ragionevole, a questo punto, fermarci un attimo, ragionare su come sburocratizzare l'Italia, su come alleggerire e semplificare soprattutto la vita dei Comuni e dei territori, e anziché ideologizzare questa battaglia facciamo una battaglia utile ed efficace di modernizzazione del nostro Paese", ha aggiunto il governatore ribadendo che occorre concentrarsi "sulla linea burocrazia zero, modernizzare l'Italia ed evitare concentramenti di potere al Nord e nei Ministeri".