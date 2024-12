Campania: Gasparri su candidatura D'Amato alla presidenza della regione Per Gasparri, D'Amato è risorsa fondamentale per la Campania, importante per l'assetto economico

La corsa alla presidenza della Regione Campania si arricchisce di nuove riflessioni e ipotesi. In un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha discusso della possibilità che Antonio D'Amato, ex presidente di Confindustria, possa essere il candidato del centrodestra. "Ci sono opzioni in campo che aleggiano da sempre, come quella di Antonio D'Amato, che vorremmo candidato", ha dichiarato Gasparri. Tuttavia, ha sottolineato che D'Amato non sembra intenzionato ad offrire la sua disponibilità, nonostante le sue idee e i suggerimenti che continuano a fornire contributi importanti per l'economia del territorio. Gasparri ha anche precisato che D'Amato, pur non essendo un candidato ufficiale, è una risorsa fondamentale per la Campania e che il centrodestra non dovrebbe "tirarlo per la giacca". La figura di D'Amato resta dunque una delle più rispettate nell'ambito economico regionale, ma per il momento non sembra che la sua candidatura si concretizzerà. Sul fronte della politica nazionale, Gasparri ha escluso la possibilità di vedere Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, come candidato alla presidenza della Regione. Dopo le dichiarazioni dello stesso Piantedosi, che ha espresso la volontà di proseguire il suo lavoro al Viminale, Gasparri ha ritenuto che questa opzione sia ormai da escludere. Mentre la partita per la guida della Campania è ancora aperta, il centrodestra sembra essere alla ricerca di un candidato forte che possa rappresentare un punto di riferimento per la società civile, ma al momento le opzioni restano in fase di valutazione.