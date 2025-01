Dal Pd di Napoli solidarietà a Bersani per la "pessima risposta" di De Luca Le parole del presidente Francesco Minacci

"Quando Pierluigi Bersani parla, capita come sempre che abbia ragione. Sottoscrivo parola per parola la sua recente intervista con alcune dichiarazioni molto responsabili anche in merito alla vicenda campana, e a lui do la mia piena solidarietà dopo la pessima risposta del presidente De Luca, che ha perso un'altra occasione per ritrovare il garbo e il buon senso e riconoscere la serietà delle argomentazioni".

Così Francesco Dinacci, presidente del Pd di Napoli, nel commentare le parole del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nei confronti dell'ex ministro e segretario nazionale Dem a margine di un evento a Pagani.