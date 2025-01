De Luca: "Trump? Preoccupato dai dazi e da neocolonialismo" Il governatore: "No all'aumento delle spese militari". E su Piazza Garibaldi: "Presto il progetto"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha affrontato temi rilevanti durante la consueta diretta Facebook del venerdì, toccando aspetti internazionali e locali che segnano un periodo particolarmente delicato per la politica globale e per il futuro della sua regione. Tra gli argomenti principali: l'insediamento di Donald Trump, le preoccupazioni sui dazi e il "neo colonialismo", l’aumento delle spese militari e un'importante iniziativa di riqualificazione per Napoli.

Trump e i Dazi

Il presidente De Luca ha parlato con preoccupazione del nuovo corso intrapreso dalla politica estera degli Stati Uniti sotto la guida di Trump, concentrandosi in particolare su due temi: i dazi e il "neo colonialismo". De Luca ha espressamente invitato il governo italiano e le istituzioni europee a mantenere alta l'attenzione sui dazi, temendo che possano mettere in difficoltà interi settori produttivi del paese.

"Già oggi il prezzo dell'energia elettrica per le imprese europee e in particolare per quelle italiane è quattro volte superiore a quello degli Stati Uniti," ha spiegato De Luca. "Dobbiamo aprire gli occhi, perché rischiamo di trovarci con misure che potrebbero danneggiare gravemente la nostra economia."

Accanto a questo, il presidente ha posto l’accento su un fenomeno che sembrava appartenere al passato: il ritorno di logiche di "colonialismo" che potrebbero sconvolgere gli equilibri internazionali. De Luca ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di "conquistare" territori come il Canada o la Groenlandia, un tema che ha definito "incredibile" e che, a suo dire, potrebbe sfociare in "grandi tragedie" sul piano geopolitico.

Aumento delle Spese Militari: La Posizione Contraria di De Luca

Un altro tema caldo che ha sollevato il presidente campano riguarda l’ipotesi di un aumento delle spese militari proposto da Trump per i paesi membri della NATO. Secondo quanto riportato, il presidente degli Stati Uniti ha suggerito di portare la quota di spesa al 5% del PIL, un dato ben al di sopra dell'attuale 1,5%-1,6% per l’Italia. De Luca ha definito questa proposta "insostenibile" e ha esortato l'Italia a respingerla, sottolineando l'importanza di una politica internazionale improntata al dialogo e al disarmo, piuttosto che all’escalation militare.

Riqualificazione di Piazza Garibaldi: Un Progetto di Rilancio per Napoli

Sul fronte locale, De Luca ha annunciato che a fine gennaio verrà scelto il progetto finale per la riqualificazione di Piazza Garibaldi, uno dei luoghi simbolo di Napoli. La piazza sarà oggetto di una trasformazione storica, che prevede anche la costruzione della nuova sede della Regione Campania. Il presidente ha definito l'intervento come "una riqualificazione storica", che, oltre a migliorare l'estetica e la funzionalità dell'area, contribuirà a ridare slancio alla città, unendo tradizione e modernità.