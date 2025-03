Campi Flegrei: lunedì a Napoli seduta monotematica del consiglio comunale Previsto l'intervento del capo della Protezione Civile Ciciliano

A Napoli seduta monotematica del Consiglio comunale dedicata al tema del rischio vulcanico e bradisismo nei Campi flegrei. L'assise è convocata per lunedì 10 marzo alle 16 presso la Sala dei Baroni di Castel Nuovo e sarà presieduta dalla presidente del Consiglio, Enza Amato. Dopo l'informativa del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dell'assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza sono previsti gli interventi del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, del responsabile della Direzione generale Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo, del direttore generale dell'Asl Napoli 1 centro, Ciro Verdoliva, del direttore della sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Mauro Antonio Di Vito, del presidente della Municipalità 1, Giovanna Mazzoni, del presidente della Municipalità 9, Andrea Saggiomo e del presidente della Municipalità 10, Carmine Sangiovanni. L'assemblea, a cui prenderanno parte anche le delegazioni di cittadini delle Municipalità coinvolte dal fenomeno, sarà un'occasione per discutere e approfondire le misure in atto per affrontare il fenomeno, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della popolazione e promuovere la cultura della prevenzione.