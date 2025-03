Arresto Alfieri, De Luca: "Si vada fino in fondo, ma con rapidità" Il Governatore: "Queste vicende non si possono trascinare in eterno"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha espresso il suo auspicio affinché l'inchiesta sul presunto voto di scambio politico-mafioso che coinvolge Franco Alfieri, suo uomo di fiducia, proceda "fino in fondo, senza guardare in faccia a nessuno". Tuttavia, De Luca ha sottolineato l'importanza di "tempi di decisione rapidi", per tutelare sia i cittadini che la dignità delle persone coinvolte, che ha definito "innocenti fino al terzo grado di giudizio".

L'inchiesta e l'arresto di Alfieri

L'inchiesta, che ha portato a una nuova ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno, riguarda presunti episodi di voto di scambio elettorale politico-mafioso. De Luca ha ribadito il suo rispetto per la Costituzione italiana e per la presunzione di innocenza.

Le dichiarazioni di De Luca

"Il mio auspicio è che si vada fino in fondo, senza guardare in faccia a nessuno, come è doveroso", ha dichiarato De Luca. "Ma che ci siano tempi di decisione rapidi, perché queste sono vicende che non si possono trascinare in eterno, per dare tranquillità ai cittadini, ma anche per rispetto della dignità delle persone coinvolte, le quali, per quello che mi riguarda, sono persone innocenti fino al terzo grado di giudizio. Io non ho perso l'abitudine di leggere ogni tanto la Costituzione italiana".