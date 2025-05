Regionali, Lega su ambiente e territorio: "La Campania torna a respirare" "La Terra dei fuochi va spenta, per sempre e sui trasporti: stop a sprechi e disagi

La Lega investe in impianti di ultima generazione, tutela il territorio e sostiene le eccellenze agroalimentari campane. "Non più discariche né veleni, ma innovazione, sicurezza e valorizzazione. Ambiente pulito, agricoltura forte, salute garantita".

Così una nota della Lega al termine del tavolo del programma che si è svolto oggi a Napoli, in vista delle elezioni regionali, per lanciare la campagna di comunicazione “La Campania in Testa”.

E sui trasporti:

La mobilità in Campania ha bisogno di una rivoluzione. "Via il carrozzone Eav e i suoi satelliti: nasce una axienda unica regionale. Meno sprechi, più servizi, sicurezza e manutenzione.

Con una partnership forte con Rfi, le ferrovie regionali tornano a funzionare. Viaggiare in Campania deve tornare a essere un diritto, non un incubo".

Welfare ai cittadini, non ai clientelismi

La Lega dice basta al sistema di gestione clientelare delle politiche sociali. Proponiamo un nuovo modello libero, trasparente, efficiente: arriva la social card, che restituisce agli utenti il diritto di scegliere i servizi e gli operatori. Il cittadino torna al centro. Il nostro welfare è libertà, non assistenzialismo.

Lavoro

Un piano regionale per il lavoro che crea rete tra imprese, scuola, formazione e istituzioni. La Lega mette al centro le competenze e le opportunità, utilizzando fondi europei e lavorando in sinergia con il Governo. Più lavoro, più sviluppo, più dignità. La Campania può essere protagonista del cambiamento produttivo.

Sanità

La Lega propone un piano concreto per rilanciare la sanità in Campania. Basta attese infinite e pronto soccorso chiusi. Riapriamo i presìdi ospedalieri, potenziamo la sanità di prossimità affidata alla rete dei medici di famiglia, sotto una regia pubblica efficace. Valorizziamo le eccellenze di medici, infermieri e operatori sanitari. La salute torna una priorità. Con la Lega, la Campania torna a curarsi.