Polemiche Scudetto, Simeone: "Il Senatore Leghista venga a trovarci" Il consigliere: "Toni inopportuni, scorretti e lontani totalmente dalla realtà"

"Con una punta di amarezza (e forse anche di invidia sportiva), un Senatore Leghista del 'Nord'è' ha commentato i festeggiamenti per il quarto scudetto del NAPOLI con toni allarmistici e inopportuni, parlando addirittura di "guerra civile". Dichiarazioni gravi, nel più classico stile leghista, irrispettose e totalmente scollegate dalla realtà e dallo spirito di una città che ha celebrato con cuore, passione e - sì, lo diciamo con orgoglio - uno stile che molte tifoserie ci invidiano. Quando si perde, è sempre più facile criticare chi vince. Ma NAPOLI è Campione d'Italia, e lo è anche nello stile, nella gioia e nell'accoglienza".

Lo scrive, in una nota, Nino Simeone, consigliere comunale di NAPOLI. "Nessuno vuole nascondere episodi isolati di inciviltà che purtroppo avvengono in ogni grande evento, in ogni città. NAPOLI merita rispetto, non pregiudizi. Invitiamo il Senatore a venire a trovarci: una passeggiata, 'na tazzulella e cafè' e magari in compagnia di un napoletano purosangue, tra i vicoli della città, per una chiacchierata vera con chi NAPOLI la vive ogni giorno. E poi - perché no - gli offriamo anche un bel digestivo. Magari un limoncello, per addolcire l'amaro della sconfitta", conclude Simeone.