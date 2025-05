Minacce a figlie Piantedosi e Meloni, Zinzi: "Clima intollerabile" Il deputato della Lega condanna con forza l'accaduto

"I figli non si toccano, sono creature innocenti che devono restare fuori dal dibattito politico. Rivolgere loro minacce rivela un clima d'odio intollerabile che condanniamo con forza. Solidarietà alle figlie di Piantedosi e al ministro per le minacce ricevute così come sono vicino anche al premier Meloni e alla figlia anche lei colpita da tale livore". Lo dice, in una nota, il deputato della Lega Gianpiero Zinzi.