Acerra, FdI intitola sezione all’onorevole Bigliardo: "Lavoreremo nel suo nome" "Lo abbiamo fatto per la custodia del fuoco, e non il culto delle ceneri"

"La grande partecipazione di ieri sera all’evento di intitolazione della nostra sezione di piazza Castello all’onorevole Roberto Felice Bigliardo, ci conferma quanto preservare le radici sia un nostro dovere. Continueremo a lavorare con costanza, con impegno per onorare il suo nome.

Un grazie va alla famiglia Bigliardo, all’onorevole Marco Cerreto e ai tanti esponenti locali e nazionali intervenuti: l’avvocato Giovanni Bianco, il dottor Antonio Mariniello, il professore Enzo Casoria. Il loro ricordo ha contribuito a renderla una giornata speciale. Roberto Bigliardo vive!”. Lo dichiara il direttivo di Fratelli d’Italia Acerra.



“Non è una semplice intitolazione: lo abbiamo fatto per la custodia del fuoco, e non il culto delle ceneri. Per seguire una rotta, e imparare a guardare lontano. Per giurare a noi stessi di alzare ancora di più l'asticella. Vi assicuro: sarà la nostra missione”. È quanto dichiara Vincenzo Riemma, coordinatore di Fratelli d’Italia Acerra.