Napoli, Fratelli d'Italia all'attacco sui centri sociali occupati: c'è l'esposto Come annunciato a OttoChannel Canale 16, il partito di Meloni avvia la battaglia

Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia di Napoli presenta un esposto alla Corte dei Conti per denunciare "il grave danno erariale causato dalle occupazioni abusive di immobili comunali da parte di centri sociali. Si tratta di edifici pubblici, da anni occupati senza titolo, come Villa Medusa a Bagnoli, l'ex asilo Filangieri, Officina 99, Lido Pola e l'ex OPG di Materdei, che continuano a gravare sui conti pubblici con costi a carico dei contribuenti".

"Siamo dinanzi all'ennesimo esempio di gestione complice e lassista da parte dell'Amministrazione comunale. Non è accettabile che chi occupa illegalmente immobili pubblici sia di fatto tutelato, mentre ai cittadini si chiede di pagare tasse altissime. Presenteremo l'esposto alla Corte dei Conti e porteremo la questione anche in consiglio comunale, il consigliere Giorgio Longobardi depositerà un ordine del giorno per chiedere al Sindaco e alla Giunta un rendiconto puntuale dei costi sostenuti dal Comune e delle eventuali azioni legali promosse" - ha affermato Marco Nonno presidente del coordinamento cittadino.

"La mancata riscossione di canoni, l'assenza di procedimenti di recupero dei beni e le spese fisse a carico del Comune - ha aggiunto il responsabile del dipartimento giustizia di Fdi, l'avvocato Vincenzo Pecorella - configurano un evidente danno erariale. La giurisprudenza contabile è chiara: chi tollera, consente e non agisce, risponde". "L'illegalità non può essere istituzionalizzata - ha proseguito il vice coordinatore Luigi Rispoli - questi immobili potrebbero essere fonte di risorse per attività sociali regolari, invece sono ostaggio di pochi. Faremo chiarezza sui costi e sulle responsabilità, i napoletani hanno diritto a sapere dove finiscono i loro soldi". Fratelli d'Italia ribadisce il proprio impegno per la legalità, la trasparenza amministrativa e la difesa del patrimonio pubblico.