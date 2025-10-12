"Napoletani pigri: Fico prenderà le distanze da chi l'ha detto?" Rastrelli sulle affermazioni di Francesca Albanese

"Apprendo che la nuova paladina della sinistra italiana, Francesca Albanese, ha pubblicamente affermato che i napoletani sarebbero poco avvezzi a svegliarsi presto la mattina rispetto ai milanesi. È un luogo comune vecchio e insopportabile, quello del meridionale indolente rispetto al lavoratore del Nord, che qualifica chi se ne fa ancora interprete, specie se si tratta di una persona originaria della Regione CAMPANIA. Il candidato presidente regionale del campo larghissimo, Roberto Fico, riuscirà a spendere due parole di doverosa condanna di questo insulto o prevarrà la riverenza della sinistra verso la Albanese?". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli. (