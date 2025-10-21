Regionali: Antonio Liberti ufficializza la candidatura con il Pd "Porterò in Regione la dignità di un popolo che non si arrende"

"Oggi è uno di quei giorni che non si dimenticano", con queste parole Antonio Liberti, politico, commercialista e scrittore ha annunciato ufficialmente la firma della sua candidatura per il rinnovo del consiglio regionale della Campania.

Un momento di forte emozione e consapevolezza, che segna la prosecuzione di un impegno politico e civile radicato nella storia personale e nella militanza di Liberti.

"Ho firmato la mia candidatura - dichiara - portando con me la forza delle mie radici, l’impegno di una vita e l’onore di rappresentare la mia terra. Lo faccio da militante, da dirigente politico, da fondatore del Partito Democratico regionale e da uomo delle istituzioni. Lo faccio per chi non ha voce, per gli ultimi, per chi ogni giorno si rialza nonostante tutto".



Liberti sottolinea la volontà di continuare a lavorare al fianco dei cittadini, con l’obiettivo di costruire una Regione più giusta, solidale e vicina ai bisogni reali delle persone.

"Porterò in consiglio la dignità di un popolo che non si arrende e la speranza di una Campania più giusta, più solidale e più vera" - conclude.