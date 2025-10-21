Regionali: Antonio Liberti ufficializza la candidatura con il Pd

"Porterò in Regione la dignità di un popolo che non si arrende"

regionali antonio liberti ufficializza la candidatura con il pd

L'annuncio

Napoli.  

"Oggi è uno di quei giorni che non si dimenticano", con queste parole Antonio Liberti, politico, commercialista e scrittore ha annunciato ufficialmente la firma della sua candidatura per il rinnovo del consiglio regionale della Campania.

Un momento di forte emozione e consapevolezza, che segna la prosecuzione di un impegno politico e civile radicato nella storia personale e nella militanza di Liberti. 

"Ho firmato la mia candidatura - dichiara - portando con me la forza delle mie radici, l’impegno di una vita e l’onore di rappresentare la mia terra. Lo faccio da militante, da dirigente politico, da fondatore del Partito Democratico regionale e da uomo delle istituzioni. Lo faccio per chi non ha voce, per gli ultimi, per chi ogni giorno si rialza nonostante tutto".

Liberti sottolinea la volontà di continuare a lavorare al fianco dei cittadini, con l’obiettivo di costruire una Regione più giusta, solidale e vicina ai bisogni reali delle persone.

"Porterò in consiglio la dignità di un popolo che non si arrende e la speranza di una Campania più giusta, più solidale e più vera" - conclude.

Ultime Notizie