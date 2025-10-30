Il "Reddito di promozione" al centro del programma di Edmondo Cirielli Sostenere le imprese e fermare la fuga di cervelli

“Il lavoro deve tornare al centro delle politiche regionali.” È questo il messaggio chiave lanciato da Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, durante un incontro a Napoli con la ministra del Lavoro Marina Calderone.

Nel corso dell’evento, dedicato alle politiche per l’occupazione e al rilancio dell’economia regionale, Cirielli ha presentato il suo piano per i primi cento giorni di governo, ponendo il lavoro come priorità assoluta.

Il Reddito di Promozione: un piano per incentivare l’occupazione

Tra le proposte principali, spicca il Reddito di Promozione e Formazione, definito da Cirielli come uno strumento innovativo per stimolare l’occupazione, valorizzare la formazione professionale e premiare le aziende che assumono.

“Dobbiamo utilizzare meglio il Fondo Sociale Europeo, di cui oggi la Campania ha impegnato solo il 30% delle risorse”, ha spiegato Cirielli.

Il progetto mira a sostenere economicamente chi partecipa a percorsi di formazione e chi si impegna a rientrare nel mondo del lavoro, oltre a fornire incentivi alle imprese che creano occupazione stabile.

ZES e Fondo Campania: leve per il rilancio economico

Il piano del centrodestra prevede anche il rilancio delle ZES (Zone Economiche Speciali), strumenti fondamentali per attrarre investimenti e rendere il territorio più competitivo.

Accanto a questo, nascerà il Fondo Campania, destinato a sostenere start-up, imprese innovative e iniziative per l’occupazione giovanile e femminile.

Secondo Cirielli, “solo creando un ecosistema favorevole all’impresa, alla formazione e all’innovazione, la Campania potrà invertire la rotta e tornare a crescere.”

Marina Calderone: “In tre anni recuperati due punti di disoccupazione”

Durante la conferenza, la ministra Marina Calderone ha sottolineato i progressi compiuti a livello nazionale:

“Abbiamo recuperato quasi due punti percentuali sul fronte della disoccupazione dal 2022 a oggi. È un segnale positivo, soprattutto per l’occupazione giovanile e femminile.”

La ministra ha evidenziato la necessità di rafforzare la collaborazione tra Stato e Regioni, sostenendo le imprese e i lavoratori in un’ottica di crescita sostenibile.

Formazione, impresa e innovazione: le chiavi per il futuro della Campania

Il messaggio finale di Cirielli è chiaro: il futuro della Campania passa attraverso formazione, impresa, innovazione e occupazione.

L’obiettivo è fermare la fuga di cervelli, offrendo nuove opportunità a giovani e donne, e rendendo la regione protagonista della crescita del Mezzogiorno.