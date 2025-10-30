Regionali in Campania: La Penisola Sorrentina tra sviluppo e sfide "Luci e ombre di uno dei territori più belli d’Italia"

"Penisola Sorrentina: luci e ombre di uno dei territori più belli d’Italia" è il tema dell’incontro pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle, in vista delle elezioni regionali in Campania, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 17.00 all’Hotel Continental Sorrento (Piazza della Vittoria 4).

Interverranno:

- Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei deputati;

- Carmen Di Lauro, deputata;

- Gaetano Amato, deputato;

- Tatiana Di Maio, deputata e referente territoriale del GT Penisola Sorrentina;

- i candidati regionali del Movimento 5 Stelle Teresa De Giulio e Alessandro Langellotti.



È prevista la partecipazione del candidato alla Presidenza della Regione Campania, Roberto Fico.

Modera il dibattito il giornalista Vincenzo Iurillo.

L’incontro rappresenta un momento di confronto diretto con istituzioni, associazioni, enti e cittadinanza per mettere a fuoco le specificità di un’area a forte vocazione turistica e per affrontarne le criticità: infrastrutture, trasporti e mobilità, sanità, turismo sostenibile, tutela ambientale.

Obiettivo: raccogliere contributi e proposte concrete da integrare nell’agenda regionale, per uno sviluppo equilibrato, sostenibile e duraturo della Penisola Sorrentina.