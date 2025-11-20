Campania Popolare contesta, "vogliamo confronto con Conte e Fico" Iniziativa di una decina di militanti a Napoli

Una decina di persone di Campania Popolare, lista candidata alle regionali in Campania, hanno contestato il presidente del M5S Giuseppe Conte e il candidato del centrosinistra Roberto Fico. Il candidato presidente di Campania Popolare Giuliano Granato ha chiesto un confronto in strada alla Pignasecca, dove i 5 Stelle stavano iniziando la passeggiata tra gli elettori. Richiesta non accolta, tra le proteste del gruppo di Granato che poi è stato fermato dalla Digos, lasciando libera di proseguire la delegazione M5s.