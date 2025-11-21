Sanità. De Luca, servizio tv su liste di attesa? Pronti a querela Il governatore uscente: "Non si sente il dovere di andare a parlare con i protagonisti"

"Ci prepariamo serenamente da buoni samaritani ad una prossima querela per diffamazione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito al servizio che Report dedicherà alle liste di attesa in Campania. "Non si sente il dovere di andare a parlare con i protagonisti - ha sottolineato - si compie un atto di cialtroneria, vuol dire che si vogliono costruire notizie false quado si annuncia che si fa un servizio clamoroso sulle liste di attesa senza aver mai parlato con la Regione Campania e dirigenti che se ne occupano, vuol dire che si è cialtroni".

"Siccome io già sapevo che nei mesi dall'estate all'autunno ci sarebbero stati tentativi di speculazione in vista delle elezioni ho fatto un evento sulla liste di attesa - ha spiegato - in Campania non è manipolabile nulla perchè i dati vanno direttamente sul cup. Da altre parti si fanno le truffe". "Se noi troveremo un servizio che viene annunciato per domenica sera durante le elezioni e troveremo queste condizioni di falsificazione e scorrettezza - ha concluso - procederemo serenamente e rispettosamente per querelare per diffamazione". De Luca sottolinea che tutti i dati "sono sul sito della Regione Campania".