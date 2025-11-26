Giunta Fico: Il "Risiko" delle poltrone Tra Sanità e Trasporti Il primo banco di prova: la Giunta. Si negoziano le deleghe chiave. Il Pd punta alla vicepresidenza

Il neo-Governatore della Campania, Roberto Fico, si prepara ad affrontare la fase più delicata dopo la schiacciante vittoria elettorale (oltre il 60% dei consensi): la formazione della Giunta regionale. Archiviata la fase dei festeggiamenti, l'ex Presidente della Camera deve ora mantenere la barra dritta, gestendo il pressing dei partiti che hanno sostenuto la coalizione e che ora rivendicano le caselle di potere, facendo leva sul proprio peso elettorale.

L'obiettivo primario di Fico è duplice: onorare gli impegni presi in campagna elettorale e, al contempo, garantire la necessaria agibilità politica. La Giunta, come previsto dallo statuto regionale, sarà composta da dieci assessori, inclusa la carica di Vicepresidente.

Le Priorità e le Deleghe. Nodi Cruciali

Fico ha già chiarito un punto fermo: le deleghe chiave di Sanità, Trasporti e Cultura non resteranno nelle sue mani, segnando una netta discontinuità con il predecessore Vincenzo De Luca. L'intenzione è quella di designare assessori dedicati a questi settori, considerati prioritari per l'agenda di governo.

I primi dossier a cui Fico metterà mano riguardano:

Trasporti: Con l'obiettivo di realizzare un'unica holding di gestione.

Sanità: Dando un forte impulso alla medicina territoriale.

Welfare: In particolare per le famiglie con figli con disabilità.

Aree Interne: Un leitmotiv della campagna, a cui sarà dedicato un assessorato ad hoc.

Autonomia Differenziata: Con una decisa azione di contrasto, in coordinamento con il governatore pugliese Antonio Decaro.

Le Trattative: Il Pd per la Vicepresidenza e l'Ombra di De Luca

Le ore post-voto sono le più difficili, con il Partito Democratico e l'ex Governatore Vincenzo De Luca pronti a esercitare la loro influenza sulla composizione della squadra. Il PD, come forza maggiore della coalizione, punta a posizioni di rilievo. L'ipotesi più accreditata per la carica di Vicepresidente è il dem Mario Casillo, che potrebbe anche incassare la delega ai Trasporti. Per un posto in Giunta si parla del Sindaco di Portici, Enzo Cuomo. Per la presidenza del Consiglio Regionale, si fa il nome di Giorgio Zinno, recordman di preferenze.Francesca Amirante, capolista dem, è in lizza per la Cultura, anche in ottica di bilanciamento di genere.

La Richiesta di Continuità di De Luca

Nonostante il cambio di guardia, Vincenzo De Luca non ha alcuna intenzione di farsi da parte e chiederà un paio di posti con deleghe di peso. Sebbene sia difficile che Fico accontenti tutte le richieste, è quasi certo che almeno una casella avrà l'etichetta di "continuità". Fulvio Bonavitacola è il nome che l'ex Governatore vorrebbe per la carica di Vice. Casillo potrebbe essere il nome di mediazione. Lucia Fortini, assessora uscente, è un altro nome caldeggiato, sebbene difficilmente le verrebbe riassegnato lo stesso incarico all'Istruzione.

I Nomi in Quota e i Subentri

La Giunta è anche il mezzo per garantire l'ingresso in Consiglio a chi è rimasto fuori. L'ingresso in Giunta di Ciro Buonajuto (Casa Riformista) e del grillino Luca Trapanese permetterebbe il subentro, rispettivamente, di Armando Cesaro e di Teresa De Giulio (legata a Fico).Tra le ipotesi civiche e tecniche spuntano l'attuale assessore comunale Vincenzo Santagada (per la Sanità) e figure di garanzia come l'ex deputato Paolo Siani (alla Legalità) o Anna Riccardi (al Welfare). Anche i partiti minori, come Socialisti e il partito di Mastella, reclamano un posto. Per questi ultimi, la delega alle Aree Interne è l'obiettivo.

Manfredi: "Napoli Modello, ci sarà un grande cambiamento"

A fare da eco alla fase di transizione, le parole pacate ma incisive dell'ex rettore Gaetano Manfredi, che ha sottolineato come Napoli torni a essere ora "un modello da imitare". Manfredi ha evidenziato la necessità di discontinuità e cambiamento nella nuova amministrazione: "Credo che le cose buone fatte si debbano continuare, poi però ci sono tante cose nuove da fare... Ci sarà sicuramente un grande cambiamento".

Il "risiko" è appena iniziato, e le prossime settimane saranno cruciali per definire la squadra che affiancherà Fico nel suo mandato.