A Caivano il nuovo sindaco incontra la comunità del Parco Verde Nella chiesa di don Patriciello, presenti prefetto e vescovo

Nella chiesa del Parco Verde il neo sindaco di Caivano, Antonio Angelino, ha incontrato numerosi cittadini. L'incontro è stato promosso da don Maurizio Patriciello. Con lui presenti il prefetto di Napoli Michele di Bari, ed il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo. Il nuovo sindaco ha ascoltato anche le voci dei cittadini che vivono nel quartiere sorto alla periferia di Caivano negli anni del post terremoto proprio per accogliere tantissime famiglie provenienti da Napoli e che avevano perso la casa. In mattinata il prefetto di Bari ha ricevuto a Palazzo di Governo il nuovo sindaco sottolineando l' l'importanza del ruolo svolto dai primi cittadini degli enti locali nel garantire condizioni di sicurezza e comune benessere, ridurre i divari sociali ed affermare i principi di legalità.