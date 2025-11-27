Regionali: "Pd primo partito in Campania: premiato lavoro svolto" Acampora: "Pd mantiene primato e forza: Modello Napoli bussola di confronto"

"Il Partito Democratico è stato premiato dal voto regionale in Campania, soprattutto a NAPOLI. Il 19.48 per cento, con oltre 52mila voti raccolti, rappresenta il riconoscimento di un ruolo centrale avuto negli ultimi quattro anni, come guida di una coalizione che sta rialzando, risanando e migliorando questa città. Ora siamo pronti a farlo anche per la Regione, grazie ai dieci consiglieri eletti, e presto potremo farlo al governo dell'Italia".

Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo dem nel consiglio comunale di NAPOLI. "Come già avvenuto alle europee del 2024, il Partito Democratico non solo mantiene il suo primato ma lo rafforza - aggiunge Acampora - del resto il cosiddetto modello NAPOLI è stato la bussola del confronto che ha portato alla scelta di Roberto Fico. Il suo programma infatti si poggia su tutti quei temi e tutte quelle battaglie che già dal 2021, con e grazie al sindaco Manfredi, unisce il Pd al Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e al mondo moderato". Acampora parla quindi di una "doppia continuità: non solo quella con gli ultimi dieci anni, fatti di tanti e importanti risultati raggiunti, ma anche quella con il buon governo cittadino che ha permesso di far scendere il debito del Comune sotto i 4 miliardi, di recuperare quasi 166 milioni di tasse e tributi non pagati, di valorizzare il patrimonio e ridurre i fitti passivi, di far crollare i tempi di pagamento dei fornitori a 29 giorni, oltre a 2500 nuove assunzioni e un miliardo di investimenti in opere pubbliche e rigenerazione urbana, cui si aggiunge il grande lavoro per Bagnoli e l'America's Cup".

Per Acampora "c'è ancora tanto da fare, dopo aver gettato basi importanti: dalla manutenzione stradale al decoro urbano, dal trasporto su gomma alle partecipate, dalla riscossione ai debiti fuori bilancio. Ma possiamo farcela proprio perché siamo uniti, e a questa unità il Partito Democratico vuole contribuire con entusiasmo e responsabilità". A tal proposito Acampora ricorda che "il Pd è in questa maggioranza da quattro anni come primo partito, e da quattro anni dimostra di non voler fare la corsa sulle poltrone, bensì ragionare sui temi per e con NAPOLI. Sappiamo che questo voto regionale porterà ad alcune scelte da fare. Noi però vogliamo continuare ad occuparci dell'amministrazione e del miglioramento dei servizi ai cittadini, affinché su alcuni dossier si continui a incidere per dare forza alla città. Solo in questo modo potremo rivendicare nuovi risultati quando la parola tornerà ai nostri unici e veri giudici: i cittadini napoletani".