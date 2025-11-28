Zinno, recordman di preferenze alle Regionali: "Gran lavoro di squadra" "Pd forte importante per la coalizione. Giunta? Ne discuteremo con Fico"

Recordman di preferenze alle ultime regionali in Campania Giorgio Zinno, quasi quarantamila voti per il sindaco uscente di San Giorgio a Cremano che ospite di Ottochannel analizza il dato:

“Un bel successo che ha visto vincere Roberto Fico e il centrosinistra e avere nel Pd il partito di maggioranza .

Nel mio caso molti amministratori e cittadini mi hanno dato fiducia, anche grazie a una grande squadra guidata da Mario Casillo”.

Primato Pd dunque, che configura anche una grande responsabilità in regione: “E' la testimonianza che ci sono tantissime persone che possono rappresentare la continuità di dieci anni di buona amministrazione e quello scatto di dare quei servizi che negli ultimi dieci anni non si è riusciti a dare per la situazione economica e per le decisioni del governo nazionale. Questo con un Pd forte, ovviamente, leader di coalizione che potrà rappresentare la continuità e l'innovazione nello stesso tempo”.



E poi su Fico: “Attento sui temi, preparato sulle problematiche della Regione e pronto ad amministrare, di qui il suo consenso. Sicuramente farà ottime cose affrontando in maniera chiara le questioni anche in virtù di un bilancio che è stato risanato dopo che era stato distrutto nel quinquennio 2010-2015”.



Prospettiva giunta: “Penso che Fico debba incontrare i partiti. Io in Giunta? Farò parte del tavolo di discussione, ma al momento non ho alcun ragionamento sulla mia persona in atto”.