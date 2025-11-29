"Voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni ai nuovi consiglieri regionali eletti". Lo ha scritto in una nota il segretario del PD Campania, l'on. Piero De Luca. "Ieri, - ha proseguito De Luca - nella sede di Napoli, ho tenuto il primo incontro insieme alla presidente Armato: un momento di dialogo fondamentale che ci ha consentito di tracciare l’indirizzo politico, i punti programmatici e le priorità del lavoro del Pd in Regione Campania.Siamo pronti a partire: per offrire ai nostri cittadini le risposte che si aspettano, per dare continuità al lavoro svolto e per accompagnare la Campania, il Mezzogiorno e l’intero Paese in un percorso di crescita. Siamo consapevoli della grande responsabilità che abbiamo. La affronteremo con umiltà, rigore e determinazione. Rivolgo a tutte e tutti un sincero in bocca al lupo e i miei auguri di buon lavoro".
Campania, Piero De Luca: congratulazioni ad eletti, ora grande responsabilità
Il segretario del Pd Campania ha incontrato i neo consiglieri regionali eletti
Napoli.