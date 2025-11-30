Manfredi: "Napoli e la Campania possono aiutare l'Italia a vincere" Il sindaco: "Il Pil di Napoli e della Campania crescono più della media nazionale"

"Oggi stiamo affrontando una fase storica molto complessa, con grande trasformazione dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico, con grandi sfide. E in queste sfide noi abbiamo una Campania e una città che in controtendenza stanno crescendo". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dal palco di Casa Corriere. "Gli ultimi dati - ha detto Manfredi - ci dicono che il prodotto interno lordo di Napoli e della Campania cresce molto di più della media nazionale, che l'occupazione cresce molto di più della media nazionale, che alla fine noi non stiamo per sempre tra i perdenti, ma possiamo anche vincere e possiamo aiutare l'Italia a vincere".