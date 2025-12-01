Qualità vita, Manfredi: "Giudizio su Città metropolitana non solo su Napoli" Il Sindaco: "Un miglioramento c'è stato, ma la strada è ancora lunga"

La classifica della qualità della vita non sorride a Napoli, 104esima, costantemente sui bassifondi dunque per via dell'insieme che gli indicatori raccolti da Il Sole 24 Ore produce in termini di servizi e non solo. Ciò al netto di miglioramenti evidenti che la città di Napoli ha innegabilmente raggiunto in questi anni, come spiega il sindaco Manfredi

“Gli indicatori riguardano non solo la città, ma tutta l'area metropolitana e sono prettamente economici: sappiamo che nell'area metropolitana ci sono sacche di povertà, di disoccupazione, difficoltà dell'accesso al lavoro da parte delle donne molto importanti”.

Indicatori prettamente economici dunque, che restituiscono lo spaccato di un territorio atavicamente indietro rispetto ad altri, rispetto al nord e al centro in particolare e che ovviamente pesano sulla classifica generale, una tara più grande della situazione reale probabilmente.

Al netto di ciò, però, c'è sempre da lavorare per migliorare come spiega il sindaco di Napoli: “Noi dobbiamo garantire un percorso di miglioramento e un piccolo miglioramento rispetto al passato c'è stato ma la strada è ancora lunga. Noi tuttavia siamo nella direzione giusta”.