Regione Campania, Simeone: "Nessun nuovo partito, ora inizia il cambiamento"

La nota del consigliere più votato della Lista Fico Presidente

regione campania simeone nessun nuovo partito ora inizia il cambiamento
Napoli.  

Il mio risultato elettorale è la conferma di un percorso radicato nei valori riformisti e socialisti democratici. Darò tutto me stesso per sostenere il Presidente Roberto Fico, così come ho fatto e continuerò a fare per Napoli, al fianco del Sindaco Gaetano Manfredi e del Prof. Cosenza, che hanno contribuito a sviluppare in me una visione più ampia della nostra amata città nel panorama politico nazionale e internazionale  Porterò in Regione l'esperienza maturata in questi anni a Napoli per costruire una Campania più giusta, moderna e solidale. Da socialista e democratico lancio questa sfida a quanti vorranno condividere seriamente un percorso politico riformista in tutti i comuni e in tutte le province campane. Ora è il momento di trasformare le idee in azioni, con coraggio e responsabilità. Nessun nuovo Partito. La porta è aperta a quanti vorranno condividere questa nuova ed entusiasmante esperienza con altri compagni e compagne". Lo dice Nino Simeone, consigliere più votato della Lista Fico Presidente in Regione Campania.

Ultime Notizie