Regione Campania, Simeone: "Nessun nuovo partito, ora inizia il cambiamento" La nota del consigliere più votato della Lista Fico Presidente

Il mio risultato elettorale è la conferma di un percorso radicato nei valori riformisti e socialisti democratici. Darò tutto me stesso per sostenere il Presidente Roberto Fico, così come ho fatto e continuerò a fare per Napoli, al fianco del Sindaco Gaetano Manfredi e del Prof. Cosenza, che hanno contribuito a sviluppare in me una visione più ampia della nostra amata città nel panorama politico nazionale e internazionale Porterò in Regione l'esperienza maturata in questi anni a Napoli per costruire una Campania più giusta, moderna e solidale. Da socialista e democratico lancio questa sfida a quanti vorranno condividere seriamente un percorso politico riformista in tutti i comuni e in tutte le province campane. Ora è il momento di trasformare le idee in azioni, con coraggio e responsabilità. Nessun nuovo Partito. La porta è aperta a quanti vorranno condividere questa nuova ed entusiasmante esperienza con altri compagni e compagne". Lo dice Nino Simeone, consigliere più votato della Lista Fico Presidente in Regione Campania.