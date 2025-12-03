Napoli, ok in Giunta al progetto della Porta Marittima "Cosenza: "Si completa il disegno di Piazza Municipio"

La Giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto esecutivo della Porta Marittima, nell'ambito del Contratto di Sviluppo centro storico e della passeggiata pubblica che conduce al Molo San Vincenzo dalla Stazione Municipio della Metropolitana di Napoli. "La Porta Marittima e' un progetto cui io e tutta l'equipe abbiamo prestato grande impegno" ha dichiarato il progettista, l'architetto A "Il progetto della Porta marittima, oltre a completare il disegno assiale della piazza Municipio, e' un altro tassello che si aggiunge alla realizzazione della passeggiata pubblica che dal sottopasso della Linea 1 e della linea 6 della Stazione Municipio della Metropolitana di Napoli che complessivamente mobilitano 150.000 passeggeri al giorno, conduce al Molo San Vincenzo, passando lungo la terrazza del nuovo Beverello, i Giardini del Molosiglio e la Base navale della Marina militare - ha aggiunto l'assessore Cosenza - senza dimenticare che tutto cio' e' stato reso possibile grazie ad articolati accordi interistituzionali che, negli anni precedenti, hanno consentito sia la condivisione del progetto che il finanziamento dell'opera".

Il progetto ha un costo da Quadro Economico pari a 500.000 euro. Sono previsti quattro mesi di lavori che partiranno nei primi mesi del nuovo anno. lvaro Siza. "Riteniamo fondamentale consolidare l'asse centrale della Piazza del Municipio, asse ordinatore fra il centro della facciata della Stazione Marittima e il Palazzo S. Giacomo, che prosegue nella quota piu' alta con la presenza dell'emblematico Castel Sant'Elmo. La percezione di questa relazione assiale era gia' presente nei progetti di decenni fa, dei quali eravamo a conoscenza e che hanno ulteriormente rinforzato la nostra convinzione della sua importanza. Siamo molto grati al Comune, nella sua attuale Amministrazione, e alle autorita' preposte al Patrimonio, sia del Comune che della Soprintendenza, per l'approvazione del progetto", ha aggiunto l'architetto.