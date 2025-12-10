400mila turisti a Napoli per l'Immacolata: "Natale altro banco di prova" L'assessore Armato: "Dobbiamo decentrare i flussi, e lo stiamo facendo bene"

"C'è uno sforzo massimo del Comune di Napoli ad andare verso la direzione di decentrare e destagionalizzare i flussi, come già stiamo facendo". Così Teresa Armato, assessora al Turismo del Comune di Napoli, a margine di una conferenza stampa al Teatro San Carlo, tracciando un bilancio delle presenze turistiche nel weekend lungo dell'Immacolata che ha visto in particolare il centro storico cittadino preso d'assalto. "Credo che siamo oltre i 350mila, poco sotto i 400mila - spiega Armato - ed è un bilancio abbastanza positivo. Abbiamo messo in campo un rafforzamento dei servizi finalizzato proprio non solo ad accogliere bene i turisti, ma anche a fare in modo che la convivenza con i nostri concittadini non generasse disagi. Faremo sempre meglio, perché ci aspettiamo altri flussi significativi e importanti per Natale e soprattutto per Capodanno. Sappiamo che Napoli deve sempre superare prove perché è una città che si incammina verso il riconoscimento di grande capitale del turismo, quindi ovviamente dobbiamo adeguarci e programmare, destagionalizzare e decentrare i flussi come stiamo facendo. I turisti sono tanti e naturalmente c'è un'attrazione verso il centro storico, né potremmo impedirlo. Noi però offriamo anche programmazione nelle nostre periferie, che come dice il sindaco sono altri centri della città. Inoltre mettiamo in campo anche dispositivi per migliorare e ordinare per quanto possibile i percorsi, per esempio a San Gregorio Armeno abbiamo messo il senso unico pedonale che da quest'anno è alternato, in modo da non penalizzare i commercianti e gli artigiani".