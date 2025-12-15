Centro autismo il primo atto di Fico: sbloccata l'eterna incompiuta di Avellino Fico "Mantengo la promessa per aree interne e fasce deboli"

La Regione Campania ha dato un segnale forte e concreto in tema di sanità e politiche sociali, sbloccando un finanziamento cruciale di 150.000 euro destinato al completamento del Centro Autismo di Avellino. La struttura, la cui realizzazione è iniziata da ben 25 anni, potrà finalmente essere ultimata e consegnata all'ASL di competenza.

L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Santa Lucia per presentare la Convenzione di gestione del Centro. L'intervento finanziario, ha sottolineato Fico, rappresenta il mantenimento di una promessa elettorale.

"È molto importante, è quello che avevamo detto in campagna elettorale, è una promessa che vogliamo mantenere," ha dichiarato il governatore. "Quando dalla commissaria prefettizia di Avellino mi è arrivata la richiesta di sbloccare una determina di 150 mila euro, gli uffici sono subito intervenuti e siamo riusciti a sbloccare, in un tempo velocissimo, questi fondi per completare il Centro autismo." Il presidente ha elogiato il lavoro sinergico svolto con la direttrice dell'ASL, dottoressa Conte, e ha rimarcato l'importanza della collaborazione istituzionale come elemento chiave per ottenere risultati tangibili sul territorio.

L'Impegno per Famiglie e Aree Interne

Il completamento del Centro di Avellino non è solo una questione strutturale, ma un'azione amministrativa che si traduce in un aiuto concreto per la comunità. "Saranno aiutate non solo le persone con autismo, ma verranno aiutate anche le famiglie," ha precisato Fico, ribadendo che i temi discussi in campagna elettorale stanno già diventando azione amministrativa e politica. Durante la conferenza stampa, il presidente Fico ha allargato la discussione anche al tema delle Aree Interne della Campania, ritenute "strategiche" per lo sviluppo regionale. È in corso una valutazione interna per definire la migliore strategia per gestirle.

Aree interne, non ci sarà l'assessore ma una struttura ad hoc

L'obiettivo è ambizioso: mettere a sistema tutte le questioni – dalla sanità ai trasporti, al lavoro – per generare una significativa inversione di tendenza che contrasti lo spopolamento e favorisca il ripopolamento di queste aree. Per questo non ci sarà probabilmente un assessore alle aree interne ha detto Fico ma si valuta la creazione di un'unità organizzativa dedicata per garantire maggiore attenzione e velocità negli investimenti.

La Nuova Giunta: Lavori in Corso Prima di Natale

In merito alla formazione della nuova Giunta regionale, Fico ha mantenuto una cautela strategica, pur assicurando che l'iter è avviato. "Se nominerò la giunta prima di Natale? Vediamo... Ci stiamo lavorando," ha commentato il governatore. Fico ha spiegato di essere impegnato in un'intensa fase di incontri con tutte le Direzioni Generali, ritenendo la Pubblica Amministrazione un elemento strategico fondamentale per ottenere risultati ottimali per imprese, famiglie e cittadini.

Riguardo ai nomi degli assessori, il presidente ha invitato le forze politiche della coalizione a "esprimere chiaramente anche nomi di assessore," assicurando che il lavoro prosegue in modo sereno e tranquillo, focalizzato unicamente sui "file" amministrativi più urgenti.