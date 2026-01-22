Casalnuovo, il segretario del Pd chiarisce: "Nappi non è il nostro candidato" Annunziata: "Procederemo a verifiche su legittimità politica del circolo"

In merito alle notizie circolate nelle ultime ore riguardo le prossime elezioni comunali di Casalnuovo, il Segretario metropolitano del PD Giuseppe Annunziata, smentisce la candidatura di Giovanni Nappi come espressione del Partito Democratico, chiarendo che, «sarà indispensabile procedere a verifiche puntuali sull’effettiva legittimità politica del circolo di Casalnuovo e sulle modalità con cui si è giunti a un annuncio che non può assolutamente essere considerato rappresentativo della linea del Partito Democratico».

Inoltre «Nappi - dichiara Annunziata - alle ultime elezioni regionali ha pubblicamente sostenuto una formazione politica contrapposta al Partito Democratico. Un elemento che rende necessario un chiarimento politico non eludibile». Conclude poi «annunciare una candidatura in questa fase, senza un preventivo e leale confronto con tutti gli alleati della coalizione, rappresenterebbe uno sgarbo istituzionale e politico che il Partito Democratico non intende compiere».