Tari 2025, buone notizie per i napoletani: proroga versamento saldo

Buone notizie per i contribuenti napoletani che attendevano l'avviso di pagamento della tassa sui rifiuti. La Giunta comunale di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, ha ufficializzato una proroga per il versamento del saldo TARI 2025.
La decisione è arrivata su proposta dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, con l'obiettivo di garantire una gestione più fluida del tributo ed evitare disagi ai cittadini.
La nuova data da segnare sul calendario
Inizialmente fissata per il 16 febbraio 2026, la scadenza per il saldo della tassa sui rifiuti è stata ufficialmente posticipata:
Nuova scadenza: 16 aprile 2026
Vecchia scadenza: 16 febbraio 2026 (annullata)
Questo rinvio di due mesi concede più tempo alle famiglie e alle imprese napoletane per ricevere i bollettini e provvedere al pagamento senza correre il rischio di sanzioni per ritardi non imputabili al contribuente.
Perché la scadenza è stata spostata?
Il differimento non è legato a motivi finanziari, ma a una necessaria fase di aggiornamento tecnologico dei sistemi comunali.
Nel mese di ottobre 2025, l'amministrazione ha introdotto un nuovo applicativo software dedicato esclusivamente alla gestione della TARI. Una migrazione di dati così massiccia ha richiesto:
Attività di testing: Verifiche tecniche per assicurarsi che i profili di ogni utente fossero trasferiti correttamente.
Riduzione degli errori: Evitare anomalie nei calcoli degli importi dovuti.
Tempi tecnici di spedizione: Il tempo necessario per la stampa dei nuovi avvisi e il recapito postale a domicilio.
"La scelta è stata fatta per garantire la corretta migrazione dei dati e ridurre al minimo la probabilità di errori negli avvisi," spiegano da Palazzo San Giacomo.
Cosa devono fare i cittadini?
I contribuenti non devono presentare alcuna istanza. Gli avvisi di pagamento, aggiornati con la nuova data del 16 aprile 2026, verranno recapitati nelle prossime settimane tramite il servizio postale o via PEC per le utenze che hanno attivato il servizio digitale.
Resta invariata la possibilità di consultare la propria posizione tributaria attraverso i canali digitali del Comune di Napoli, una volta completato l'allineamento dei dati sul nuovo sistema.