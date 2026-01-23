Pd Napoli, Giuseppe Annunziata: "C'è un importante chiarimento da fare" Chiarezza sulle notizie relative alla presunta candidatura a Mugnano di Pierluigi Schiattarella

"In merito alle notizie circolate sulla presunta candidatura a Mugnano di Pierluigi Schiattarella, è doveroso precisare alcuni punti fondamentali di metodo.

La segreteria metropolitana non ha autorizzato alcuna uscita pubblica o iniziativa politica in tal senso. Non vi è stata alcuna consultazione interna, nessun confronto preventivo con il livello metropolitano, né tantomeno è stato convocato un tavolo con le forze della coalizione che compongono il nostro campo politico".

Lo scrive il segretario metropolitano del Pd Napoli Giuseppe Annunziata.

Il partito democratico non può permettersi fughe in avanti che rischiano di compromettere i rapporti costruiti nel tempo con le forze politiche con le quali sta dialogando.

Ogni decisione relativa alle candidature deve nascere dentro un percorso condiviso e rispettoso degli equilibri interni ed esterni al partito".