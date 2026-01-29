Cantieri a Napoli, ok a compensazioni per i commercianti Ok in consiglio alla mozione di Forza Italia

Durante la seduta odierna del Consiglio comunale di Napoli dedicata all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), l’Aula ha dato il via libera alla mozione presentata dal gruppo di Forza Italia che introduce misure di compensazione per le attività economiche penalizzate dai cantieri stradali.

La proposta, illustrata dalla consigliera e capogruppo Iris Savastano, impegna il sindaco e la Giunta a prevedere, nell’ambito della programmazione finanziaria e regolamentare dell’ente, strumenti di agevolazione e compensazione a favore degli esercenti che operano nelle aree interessate da lavori pubblici.

La mozione nasce dall’esigenza di tutelare il tessuto commerciale cittadino, già messo a dura prova in diverse zone della città dalla presenza prolungata di cantieri stradali diretti dal Comune di Napoli. In numerosi casi, infatti, gli esercenti hanno registrato significative perdite economiche a causa delle difficoltà di accesso, della riduzione del flusso pedonale e dei disagi legati alla viabilità.

Con l’approvazione del documento, il Consiglio comunale riconosce ufficialmente l’impatto che i lavori pubblici possono avere sulle attività economiche locali e la necessità di intervenire per mitigare tali effetti. L’obiettivo è garantire la continuità delle imprese e salvaguardare l’occupazione, evitando che interventi infrastrutturali, pur necessari, si traducano in un danno irreversibile per commercianti e professionisti.

La mozione di Forza Italia rappresenta un primo passo verso una gestione più equilibrata dei cantieri urbani, che tenga insieme lo sviluppo delle infrastrutture e la tutela dell’economia di prossimità, elemento centrale per la vitalità dei quartieri napoletani.