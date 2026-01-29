Trasferte vietate, 5S interrogano Piantedosi: "Stato incapace"

Il Movimento 5 Stelle attacca il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul tema dei divieti di trasferta ai tifosi. In una nota, i deputati M5S Francesco Silvestri e Alfonso Colucci definiscono “incredibile” la scelta di vietare le trasferte ai sostenitori di squadre come Roma, Napoli, Fiorentina e Lazio, ritenendola una conseguenza dell’incapacità dello Stato di garantire l’ordine pubblico.
Secondo gli esponenti pentastellati, non è accettabile che migliaia di persone vengano private del diritto di seguire la propria squadra a causa delle azioni isolate di piccoli gruppi violenti. “Si tratta di una punizione collettiva – affermano – che colpisce cittadini rispettosi delle regole, invece di individuare e sanzionare i veri responsabili”.
Silvestri e Colucci sollevano anche un interrogativo politico più ampio: applicando lo stesso principio, il ministro dovrebbe forse arrivare a vietare le manifestazioni politiche per il timore di incidenti? Un’ipotesi definita inaccettabile e pericolosa sul piano democratico.
Nel mirino del M5S finiscono anche le politiche securitarie del governo, accusato di nascondersi dietro divieti, nuove pene e sanzioni senza affrontare alla radice i problemi. “Al Paese – concludono – servono serietà, competenza e capacità di gestione, non scorciatoie che limitano diritti fondamentali”.