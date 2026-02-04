Cilenti: "Ylenia? A Ponticelli servono interventi e politiche sociali" Il Presidente della Commissione Politiche Sociali: "Serve un modello, come a Scampia"

Massimo Cilenti, Presidente della Commissione Politiche Sociali, è intervenuto sul caso di Ponticelli, evidenziando come questi eventi siano il sintomo di una ferita profonda: l'arretramento dello Stato.

Il vuoto istituzionale e la crescita della violenza

Cilenti è netto nella sua analisi: dove mancano i servizi, il lavoro e i presìdi sociali, la criminalità trova terreno fertile. La violenza non è un fenomeno isolato, ma la conseguenza diretta di un'assenza istituzionale che colpisce duramente le fasce più giovani della popolazione.

"Dove lo Stato arretra, crescono violenza e livelli di efferatezza che colpiscono soprattutto i più giovani."

Il "Modello Scampia" per Ponticelli

La soluzione proposta non è una misura temporanea, ma un intervento strutturale. L’obiettivo è replicare il percorso di trasformazione avviato negli anni a Scampia, un modello integrato che ha dimostrato di poter restituire dignità e futuro a territori difficili.

I pilastri del piano proposto da Cilenti includono:

Investimenti pubblici mirati: Fondi certi per la riqualificazione del quartiere.

Lavoro sociale di prossimità: Una rete di supporto che operi direttamente sul territorio.

Istruzione e Famiglia: Rafforzamento dei servizi educativi e sostegno ai nuclei familiari fragili.

Rigenerazione urbana: Interventi architettonici e urbanistici per eliminare il degrado fisico.

Una responsabilità pubblica non più rimandabile

La lotta alla criminalità non si combatte solo con le forze dell'ordine, ma colmando i vuoti lasciati dalle istituzioni. Secondo il Presidente della Commissione Politiche Sociali, è necessario destinare risorse adeguate e continuative per contrastare la povertà educativa.

"Senza politiche sociali forti," conclude Cilenti, "la violenza continuerà a occupare gli spazi lasciati liberi dallo Stato." Il messaggio è chiaro: il tempo delle riflessioni è scaduto, è il momento dell'azione istituzionale stabile e riconoscibile.