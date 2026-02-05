Commissione Bilancio e Patrimonio, Matera presidente Ecco tutti i componenti della seconda commissione

La II Commissione consiliare permanente (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:

Presidente: Corrado Matera (Pd);

Vice presidente: Pietro Smarrazzo (Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro);

Segretario: Roberto Celano (PPE-Forza Italia).

“Il Bilancio regionale è molto importante in una nuova fase nuova rispetto al passato e con un nuovo Consiglio regionale, lo affronterò con grande senso di responsabilità ed è molto importante che ci sia condivisione tra tutti noi per raggiungere insieme i migliori obiettivi” ha detto il Presidente Matera.

La II Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti consiglieri:

Corrado Matera (Partito Democratico)

Francesco Picarone (Partito Democratico)

Giorgio Zinno (Partito Democratico)

Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle)

Ciro Bonajuto (Casa Riformista Italia Viva – Noi di Centro)

Gennaro Oliviero (A Testa Alta)

Andrea Volpe (Avanti Campania PSI)

Davide D’Errico (Roberto Fico Presidente)

Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra)

Gennaro Sangiuliano (Fratelli d’Italia).

Vincenzo Santangelo (Fratelli d'Italia)

Roberto Celano (PPE – Forza Italia)

Massimo Pelliccia (PPE – Forza Italia)

Massimo Grimaldi (Lega – Cirielli Presidente)

Francesco Iovino (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR).