Commissione Industria, Commercio, Turismo, Lavoro: Mensorio presidente

La III Commissione consiliare permanente (Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:
Presidente: Giovanni Mensorio (Avanti Campania PSI);
Vice presidente: Elena Vignati (Movimento 5 Stelle)
Segretario: Susy Panico (PPE-FI)
“Grazie per la fiducia accordatami – ha detto il Presidente Mensorio -, sarà una Legislatura intensa in cui questo Consiglio regionale sarà chiamato a trattare questioni importanti e delicate per il nostro territorio per il quale ci impegneremo al meglio”.
La III Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:
Francesca Amirante (Partito Democratico)
Corrado Matera (Partito Democratico)
Loredana Raia (Partito Democratico)
Elena Vignati (Movimento 5 Stelle)
Ciro Bonajuto (Casa Riformista-Italia Viva – Noi di Centro)
Luca Cascone (A Testa Alta)
Giovanni Mensorio (Avanti Campania PSI)
Giovanni Maria Cuofano (Roberto Fico Presidente)
Carlo Ceparano Alleanza (Verdi e Sinistra)
Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia)
Giuseppe Fabbricatore (Fratelli d'Italia)
Assunta Panico (PPE – Forza Italia)
Mimì Minella (PPE – Forza Italia)
Massimo Grimaldi (Lega – Cirielli Presidente)
Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR).