Commissione Industria, Commercio, Turismo, Lavoro: Mensorio presidente Elena Vignati vicepresidente della terza commissione

La III Commissione consiliare permanente (Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:

Presidente: Giovanni Mensorio (Avanti Campania PSI);

Vice presidente: Elena Vignati (Movimento 5 Stelle)

Segretario: Susy Panico (PPE-FI)

“Grazie per la fiducia accordatami – ha detto il Presidente Mensorio -, sarà una Legislatura intensa in cui questo Consiglio regionale sarà chiamato a trattare questioni importanti e delicate per il nostro territorio per il quale ci impegneremo al meglio”.

La III Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:

Francesca Amirante (Partito Democratico)

Corrado Matera (Partito Democratico)

Loredana Raia (Partito Democratico)

Elena Vignati (Movimento 5 Stelle)

Ciro Bonajuto (Casa Riformista-Italia Viva – Noi di Centro)

Luca Cascone (A Testa Alta)

Giovanni Mensorio (Avanti Campania PSI)

Giovanni Maria Cuofano (Roberto Fico Presidente)

Carlo Ceparano Alleanza (Verdi e Sinistra)

Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia)

Giuseppe Fabbricatore (Fratelli d'Italia)

Assunta Panico (PPE – Forza Italia)

Mimì Minella (PPE – Forza Italia)

Massimo Grimaldi (Lega – Cirielli Presidente)

Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR).