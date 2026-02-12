Regione Campania, via libera in Commissione al Rendiconto 2024 Ok dalla II e dalla IV, voto contrario di FdI e FI

Primo via libera in Consiglio regionale per il Rendiconto generale della Regione Campania relativo all’esercizio finanziario 2024. La II Commissione consiliare permanente (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio), presieduta dal consigliere regionale del Pd Corrado Matera, ha approvato a maggioranza il disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale. Contrari Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Il provvedimento arriva all’esame della Commissione dopo il Giudizio di Parificazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania – e comprende anche la delibera di Giunta per l’approvazione dello schema di Rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per il 2024.

Nel pacchetto approvato rientra inoltre la delibera per l’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi 638-643, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. La Campania si impegna ad applicare al Bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all’importo determinato ai sensi del comma 642 della stessa legge.

Matera: “Base per il buon governo”

«Nella sua prima riunione di questa Legislatura, la Commissione ha approvato tre importanti provvedimenti con i quali si creano le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio regionale e per una corretta programmazione economico-finanziaria, che costituisce la base per il buon governo della Regione», ha sottolineato il presidente Corrado Matera.

Le critiche di FdI

Di segno opposto la posizione dell’opposizione. «Il nostro voto è contrario per motivi politici, corredati da motivi tecnici – ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gennaro Sangiuliano – in quanto non condividiamo quanto è stato fatto nella precedente Legislatura e solleviamo, tra l’altro, diversi rilievi anche per quanto riguarda i residui attivi derivanti da entrate accertate e non riscosse oltre che per le partite fuori bilancio».

Parere favorevole anche dalla IV Commissione

Nella stessa mattinata è arrivato il parere favorevole a maggioranza al Rendiconto 2024 anche dalla IV Commissione consiliare permanente (Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti), presieduta dal consigliere regionale di “A Testa Alta” Luca Cascone.

Il percorso del Rendiconto prosegue ora verso l’esame dell’Aula, passaggio decisivo per l’approvazione definitiva del documento contabile che fotografa la gestione finanziaria della Regione Campania per il 2024.